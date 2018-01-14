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Турция перебросила танки на границу с Сирией
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СМИ: Турция направила военную колонну на границу с Сирией 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © AFP 2018 / Omar haj kadour

Турция направила колонну военной техники, включая танки, на границу с Сирией — в южную провинцию Хатай, передает турецкое информационное агентство Anadolu.

Источник в турецких вооруженных силах сообщил агентству, что танки были отправлены для усиления пограничных частей. Сотрудники самого Anadolu засняли группу из пяти танков, которые были погружены на грузовики.

В субботу президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия может в течение недели начать операцию в регионах Манбидж и Африн, располагающихся на северо-западе Сирии и подконтрольных силам самообороны сирийских курдов (YPG). По словам Эрдогана, США отправили в Сирию для YPG уже 4,9 тысячи грузовиков и около 2 тысяч самолетов с оружием. Ранее Анкара неоднократно осуждала Вашингтон за военную поддержку YPG, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

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