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Американцев насторожил «загадочный русский беспилотник»
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Американских специалистов насторожил «загадочный русский беспилотник» 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: okbsimonova.ru

На зарубежных ресурсах обсуждается новый проект ОКБ Симонова, которое в интересах российских военных разрабатывает высокоскоростной тяжелый БЛА.

Новый высокоскоростной беспилотный летательный аппарат, к разработке которого приступили в казанском ОКБ имени Симонова, может «дать Москве значительные возможности в разведке», считают авторы материала The National Interest.

«Вполне вероятно, что загадочный русский беспилотник станет платформой наблюдения и разведки, которую будут использовать в спорном воздушном пространстве или для проникновения на закрытые территории», — пишет издание.

По словам привлеченного эксперта Сэма Бендетта, российская машина может быть испытательным стендом для концепции новых высокоскоростных аппаратов. Подобные БПЛА разрабатываются, в том числе, и в Соединенных Штатах.

«Уверен, Россия получит свои высокоскоростные беспилотники — вопрос в том, когда», — говорит эксперт.

И добавляет, что жесткая конкуренция за победу в контракте между конструкторскими бюро показывает, что российская промышленность наверстывает отставание от Запада в этих специфических областях.

Напомним, ОКБ имени Симонова получило контракт на выполнение аванпроекта по созданию перспективного высокоскоростного беспилотника самолетного типа в конце 2017 года. Предполагается, что будущий тяжелый БЛА с турбореактивным двигателем будет летать со скоростью до 1000 км/час.

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