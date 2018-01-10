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Опубликовано фото атаковавших базу РФ беспилотников
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Опубликовано фото атаковавших базу РФ беспилотников 

Рамблер 5 часов назад
Фото: ТАСС

Министерство обороны РФ опубликовало новое фото беспилотников, атаковавших российские военные базы в сирийских Хмеймиме и Тартусе, сообщает РИА Новости.

Минобороны РФ

На фото видны три практически целых беспилотника и обломки еще трех БПЛА. Все дроны сделаны кустарным способом с помощью досок, фанеры и скотча.

Попытка атаковать российские военные базы в Сирии произошла в ночь на 6 января. 13 беспилотников были запущены из района населенного пункта Муаззара, контролируемого умеренной оппозицией, в юго-западной части зоны деэскалации «Идлиб».

>> Раскрыты детали атаки на военные базы РФ в Сирии

7 дронов были уничтожены зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С», контроль над остальными шестью удалось перехватить и посадить вне территории российских баз.

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