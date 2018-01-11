ВВС США запретили полеты из-за гипоксии летчиков

ВВС США частично приостановили полеты штурмовиков A-10 из-за гипоксии у летчиков

В ноябре два экипажа A-10 пожаловались на приступы гипоксии, которые проявились во время полета. Еще один такой же случай был зафиксирован после выполнения летного задания.

В Соединенных Штатах временно отказались от использования тридцати штурмовиков A-10 Thunderbolt II после того, как несколько летчиков заявили о проблемах со здоровьем.

Как сообщает издание Aviation Week, инциденты произошли на авиабазе ВВС США Девис-Монтен в штате Аризона. В ноябре два экипажа A-10 пожаловались на приступы гипоксии, которые проявились во время полета. Еще один такой же случай был зафиксирован после выполнения летного задания.

Штурмовики были оснащены кислородными станциями OBOGS и системами подачи жидкого кислорода LOX.

Специалисты выяснили, что в самолете с LOX было нарушено давление в кабине, но причину плохого самочувствия пилотов машин с OBOGS установить не получилось. Поэтому руководство ВВС решило приостановить полеты на A-10 до выяснения причин возникновения приступов удушья у пилотов.