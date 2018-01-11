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Шойгу раскрыл масштабные планы Минобороны
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Шойгу заявил, что доля современного вооружения в ядерной триаде к 2021 году достигнет 90% 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТАСС

«Основной упор нужно сделать на дальнейшем развитии стратегических ядерных сил. К 2021 году доля современного вооружения в ядерной триаде будет не менее 90%», — сказал министр обороны России.

Важнейшим аспектом деятельности Минобороны остается международное военное сотрудничество. Об этом заявил глава Министерства обороны Сергей Шойгу на первом в 2018 году селекторном совещании.

По его словам, военное ведомство скорректирует планы работы, учитывая изменения военно-политической обстановки в мире. При этом одним из основных приоритетов деятельности Министерства обороны останется военное сотрудничество.

Также Шойгу, оценивая итоги минувшего года, отметил положительную динамику. Важнейшей темой обсуждения стало оснащение современным вооружением ядерной триады России.

«Основной упор нужно сделать на дальнейшем развитии стратегических ядерных сил. К 2021 году доля современного вооружения в ядерной триаде будет не менее 90%», — сказал министр обороны России.

Он также добавил, что войска будет поступать больше, современных средств экипировки, высокоточного оружия, новейших систем разведки и связи, радиоэлектронной борьбы.

Шойгу отметил, что необходимо повысить мобильность войск в части логистики и снабжения.

Кроме того, министр провел совещание с главами регионов, главной темой которого стало обеспечение детей военных местами в детских садах. Такую задачу поставил перед Новым годом российский президент Владимир Путин. Шойгу отметил, что Минобороны безвозмездно передало властям регионов 457 детсадов.

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