В Совфеде раскрыли смысл слова «угроза» в ядерной доктрине США

Глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев ответил на критику в адрес России, которая содержится в ядерной доктрине США, передает РИА "Новости".

"Совсем недавно в американской стратегии национальной безопасности Россия и Китай были обозначены как главные угрозы для США… Мы прекрасно понимаем, что "угроза" в американской трактовке — не то, что нарушает интересы безопасности, целостности, свободы и благополучия их страны, а то, что подрывает претензии США на мировую гегемонию", — сказал Бондарев.

Он также подчеркнул, что США "пытаются валить с больной головы на здоровую, приписывая нам то, в чем обвиняют их самих", отметив, что Россия и СССР не применяли ядерного оружия, в то время как власти США упоминают о "превентивном ядерном ударе" "в отношении то одного, то другого государства".