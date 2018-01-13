США признали ядерное превосходство России

СМИ: США признали превосходство России в производстве ядерного оружия

Россия обладает весомыми преимуществами перед США и их союзниками в производстве ядерных вооружений, говорится в американской ядерной доктринн, несекретную часть которой в минувшую пятницу обнародовала газета Huffington Post.

"Россия располагает серьезными преимуществами перед США и их союзниками в плане производства ядерного оружия и в нестратегических ядерных силах", — гласит документ. В тексте также отмечается, что Москва "создает большой набор нестратегических систем, которые могут быть как ядерными, так и обычными вооружениями". Этот набор, как отмечает издание, в тексте доктрины сопровождается такими характеристиками как "разносторонний и современный".

При этом, как отмечается в доктрине, Россия, несмотря на критику в адрес американской ПРО, работает над модернизацией своих баллистических ракет с ядерными боеголовками и созданием новой ракеты-перехватчика.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Москва рассчитывает на позитивный диалог с Вашингтоном по СНВ-3, но отмечает, что у России нет доказательств, что США при переоборудовании части носителей в рамках договора не будут их использовать для ядерного оружия.