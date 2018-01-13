Ещё
США признали ядерное превосходство России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: США признали превосходство России в производстве ядерного оружия 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости

Россия обладает весомыми преимуществами перед США и их союзниками в производстве ядерных вооружений, говорится в американской ядерной доктринн, несекретную часть которой в минувшую пятницу обнародовала газета Huffington Post.

"Россия располагает серьезными преимуществами перед США и их союзниками в плане производства ядерного оружия и в нестратегических ядерных силах", — гласит документ. В тексте также отмечается, что Москва "создает большой набор нестратегических систем, которые могут быть как ядерными, так и обычными вооружениями". Этот набор, как отмечает издание, в тексте доктрины сопровождается такими характеристиками как "разносторонний и современный".

При этом, как отмечается в доктрине, Россия, несмотря на критику в адрес американской ПРО, работает над модернизацией своих баллистических ракет с ядерными боеголовками и созданием новой ракеты-перехватчика.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Москва рассчитывает на позитивный диалог с Вашингтоном по СНВ-3, но отмечает, что у России нет доказательств, что США при переоборудовании части носителей в рамках договора не будут их использовать для ядерного оружия.

РИА Новости: последние новости
ВСУ обстреляли запад Донецка зажигательными боеприпасами, заявили в ДНР В Крыму ответили на предложение Гройсмана "вернуть" полуостров Украине На Тайване выловили акулу, похожую на "Чужого"
 Ещё 85 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве произошла резня
В РФ ответили на предложение вернуть Крым Украине
Кто стоит за «валом компромата» на Грудинина
Девушку из Воронежа нашли расчлененной в Нидерландах
На Тайване выловили «Чужого»
Видео
00:30
Аномальные морозы обрушились на Якутию
Погода
00:00
«Обожаю русских»: британцы оценили заезд в магазин на БТР
Происшествия Безумный мир
00:59
Столкновение парома и лайнера в Барселоне попало на видео
Происшествия Европа
00:18
Сирийских диверсантов накрыли «Краснополем»
Оружие Армия
09:35
Робот «Нерехта» разнес в клочья бронежилет
Оружие Армия
00:06
Фокус с исчезающими карандашами обескуражил интернет
Интернет
00:15
Опубликовано видео уничтожения атаковавших базы РФ боевиков
Ближний Восток Армия
04:30
Американец снял на видео сход селя на свой дом
Катастрофы Погода
01:04
Мясник избежал обледенения благодаря колбасе
Происшествия
02:43
В Кремле пояснили предложение вернуть Украине корабли
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение