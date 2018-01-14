Совфед раскритиковал ядерную доктрину США

В Совфеде прокомментировали критику России в ядерной доктрине США

США пытаются "валить с больной головы на здоровую", критикуя Россию в тексте своей ядерной доктрины, заявил РИА Новости в воскресенье глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.

В американской ядерной доктрине, несекретную часть которой в пятницу опубликовала газета Huffington Post, утверждается, что Россия отвергает или избегает выполнения своих обязательств в рамках ряда соглашений, а также уклоняется от предложений США по новому раунду ядерного разоружения.

​"Совсем недавно в американской стратегии национальной безопасности Россия и Китай были обозначены как главные угрозы для США… Мы прекрасно понимаем, что "угроза" в американской трактовке — не то, что нарушает интересы безопасности, целостности, свободы и благополучия их страны, а то, что подрывает претензии США на мировую гегемонию", — сказал российский сенатор.

По его словам, теперь США — в ядерной доктрине — "пытаются валить с больной головы на здоровую, приписывая нам то, в чем обвиняют их самих".

​"Стратегические ядерные силы Россия рассматривает как надёжную систему сдерживания крупномасштабной агрессии противника, а не наступательное оружие. И напомню, что единственной в истории страной, применившей ядерное оружие против мирных жителей, была не Россия и не её предшественник СССР", — сказал Бондарев.

Он заявил, что из уст представителей США периодически слышатся слова о так называемом "превентивном ядерном ударе" "в отношении то одного, то другого государства".

"Наша военная доктрина носит исключительно оборонительный характер. Однако, как неоднократно подчёркивал верховный главнокомандующий вооружённых сил, президент России Владимир Путин, свою безопасность мы будем отстаивать последовательно и жёстко", — заключил парламентарий.