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США создают ядерную боеголовку для сдерживания РФ
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США разрабатывают новую ядерную боеголовку для сдерживания России 

Ридус 1 час назад
Фото: © VisualHunt

Администрация президента США Дональда Трампа собирается ослабить ограничения на использование ядерного оружия и создать новую ядерную боеголовку с зарядом малой мощности для ракет Trident, пишет британская The Guardian со ссылкой на экс-руководителя Совета национальной безопасности США по контролю над вооружениями Джона Вульфстала.

Разработка ядерных мини-бомб, о которой сообщалось еще в начале прошлой осени, ведется прежде всего для сдерживания России и КНДР. Новая ядерная доктрина США предусматривает оснащение подобными ядерными боеголовками модифицированных ракет подводного базирования Trident D5. Как выразился Вульфстал, «любая попытка России или Северной Кореи использовать ядерное оружие приведет к тяжелым для них последствиям».

При Трампе американская ядерная политика стала значительнее более воинственной, чем была при его предшественнике Бараке Обаме.

В новой ядерной доктрине США, которая должна быть опубликована в конце января, будет расширен перечень условий, при которых возможно применение американского ядерного арсенала. Перечень включает, в частности, ответ на неядерное нападение с массовыми жертвами и атаки на стратегические объекты.

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