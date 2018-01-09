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На Западе оценили «невидимую» российскую бомбу
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На Западе оценили «невидимую» российскую бомбу 

Рамблер 3 часа назад
Фото: ТАСС

Британское издание The Daily Express рассказало о новой российской авиабомбе под названием «Дрель». Авторы материала отмечают, что новые авиабомбы предназначены для поражения целей в воздушном пространстве противника.

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Бомбардировщику, вооруженному новыми бомбами, даже не придется заходить в воздушное пространство противника, отмечает издание, так как «Дрель» способна преодолевать несколько десятков километров.

При этом «Дрель» практически невидима для радаров и невосприимчива к воздействию средств РЭБ.

Бомба весит 540 кг, не имеет двигателей и способна с высокой точностью поражать бронетехнику, радары, командные пункты и ракетные системы. Обнаружение целей ведется с помощью системы ГЛОНАСС. Сбросить бомбу можно с высоты от 100 м до 14 км.

Как отмечает The Daily Express, «Дрель» появится на вооружении РФ уже в 2018 году.

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