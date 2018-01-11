Путин знает виновных в нападении на базу РФ

Путин знает, чьи беспилотники атаковали Хмеймим. И это не турки

Организаторы провокации с атакой дронов на российские военные объекты в Сирии известны, и это не турки, заявил Владимир Путин на встрече с главными редакторами печатных СМИ и информагентств.

По словам президента, беспилотники были только закамуфлированы под самодельные устройства, однако содержали высокотехнологичные элементы. Ранее о дронах, атаковавших в Сирии нашу авиабазу Хмеймим и пункт ВМФ в Тартусе, рассказали в российском Генштабе. Первое и главное, по мнению специалистов Генштаба, это то, что подобные летательные аппараты нельзя сделать в кустарных условиях. Для этого необходимы оборудование и соответствующие комплектующие. Да, отдельные детали — двигатель, рулевые машинки, аккумуляторные батареи — можно приобрести по отдельности в свободной продаже.

Но создать подобный беспилотник — совсем другая задача. Этим занимались специалисты, прошедшие спецподготовку в странах — производителях подобных комплексов. Главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов отчасти согласен с таким утверждением военных:

Денис Федутинов главный редактор журнала «Беспилотная авиация» «Что касается непосредственно сборки, то да, действительно, наверное, это не может сделать человек, пришедший с улицы. Вместе с тем говорить о том, что для этого требуются какие-то совершенно невероятные знания в области авиации, тоже не стоит. Я думаю, что, наверное, тут имеет место комбинированный подход. Возможно, что какие-то подсистемы собирались где-то за рубежом. Я также думаю, что какие-то представители террористических группировок, которые находятся на территории Сирии и Ирака, наверняка обладают не только военными, но и техническими познаниями в различных областях. Полагаю, что такая задача могла быть решена».

В докладе Генштаба отмечается, что координаты, заложенные в программах управления беспилотниками, по точности превосходят общедоступные данные, которые можно получить, например, в интернете.

Предварительные исследования также показали, что в качестве основы взрывчатого вещества в боеприпасах использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген. Подобное взрывчатое вещество производится рядом стран, в том числе на Украине на Шосткинском заводе химических реактивов. Оно не может быть изготовлено в кустарных условиях или извлечено из других боеприпасов, отметили в Генштабе.

Вполне возможно, взрывчатка действительно могла быть с Украины. Но это не говорит о том, что она попала туда именно сейчас, говорит главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов:

Андрей Фролов, научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий, главный редактор журнала «Экспорт вооружений»:

«Насколько его нельзя извлечь из других, поверим Министерству обороны на слово. Даже если допустить, что взрывчатка была сделана на Украине, опять же тут надо смотреть, она в чистом виде абсолютно легально вполне могла поставляться за рубеж. Вполне может быть, что некоторое время назад в ту же Сирию официальному правительству, а может, и не в Сирию. Мы знаем, какой трансфер оружия существует в регионе совершенно из разных стран. Это вполне мог быть реэкспорт. Однозначно утверждать, что это была умышленная поставка украинских властей боевикам, пока преждевременно, на мой взгляд».

По поводу сирийских беспилотников высказался и Владимир Путин. Президент отметил, что дроны были только закамуфлированы под самодельные устройства, однако содержали высокотехнологичные элементы.

Беспилотники были направлены со стороны провинции Идлиб, которую контролирует Турция. Но организаторами провокации были не турки, подчеркнул президент. Комментарий руководителя исследований в Институте диалога цивилизаций Алексея Малашенко:

Алексей Малашенко, руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций:

«Очень правильно он говорил, и молодец, постольку-поскольку в последние два дня идут разговоры о том, что возникли какие-то проблемы в этом треугольнике. Я имею в виду Турцию, Россию и Иран. России эти проблемы совершенно не нужны. Поэтому хотели ссорить, не хотели ссорить, но для Кремля важно, чтобы этой ссоры не было. Без турок мы там никуда не денемся. Я считаю, что Путин очень правильно сказал. Это даже какой-то жест, который обращен к Турции и вообще к ситуации на Ближнем Востоке: не хотим мы ссориться. А враги нас хотят поссорить, как обычно. Ну, это мы проходили».

Но это еще не все. Президент также сказал: «Мы знаем, кто они такие, знаем, сколько и кому они платили за эту провокацию». Правда, конкретно Владимир Путин никого не назвал. Ранее Пентагон уже поспешил заявить, что не имеет к атаке беспилотников на российскую базу никакого отношения.