Российская ракета «Ангара» станет многоразовой

В России возродили проект по созданию многоразовой версии ракеты «Ангара», сообщают «Известия». Носитель легкого класса планируется оборудовать складными крыльями. После старта и выведения груза на орбиту ракета сможет раскрыть крылья и подобно самолету совершить мягкую посадку на аэродроме.

Проект реализует разработчик «Ангары» Центр имени Хруничева совместно с «Роскосмосом» и ОКБ имени Мясищева. В этом году технический облик ракеты должен быть представлен коллегии Военно-промышленной комиссии. Это уже третья попытка снабдить «Ангару» крыльями: предыдущие две не привели к успеху.