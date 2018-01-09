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Российская ракета «Ангара» станет многоразовой
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Российская ракета «Ангара» станет многоразовой 

BFM.RU 4 часа назад
Фото: ТАСС

В России возродили проект по созданию многоразовой версии ракеты «Ангара», сообщают «Известия». Носитель легкого класса планируется оборудовать складными крыльями. После старта и выведения груза на орбиту ракета сможет раскрыть крылья и подобно самолету совершить мягкую посадку на аэродроме.

Проект реализует разработчик «Ангары» Центр имени Хруничева совместно с «Роскосмосом» и ОКБ имени Мясищева. В этом году технический облик ракеты должен быть представлен коллегии Военно-промышленной комиссии. Это уже третья попытка снабдить «Ангару» крыльями: предыдущие две не привели к успеху.

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