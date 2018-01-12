Ещё
На Украине отвергли причастность к атакам на российские базы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине отвергли причастность к атакам на российские базы в Сирии 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Официальный Киев опроверг информацию о том, что украинская сторона могла быть причастна к атакам на российские военные базы в Сирии.

"Это ничто иное как очередная информационная атака. Мы отвергаем эти обвинения", — заявила пресс-секретарь главы министерства обороны Украины Виктория Кушнир, ее слова приводит агентство УНИАН.

Ранее в российском Генштабе рассказали про "украинский след" в атаке на российские базы в Сирии, осуществленные при помощи беспилотников. По словам начальника управления строительства и развития БПЛА Александра Новикова, в качестве основы для взрывчатки использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген.

Это вещество производят, в частности, на Шосткинском заводе химических реактивов на Украине. ТЭН нельзя изготовить в кустарных условиях или извлечь из других боеприпасов. В настоящее время специалисты работают над установлением страны-изготовителя.

Представитель Генштаба добавил, что каждый беспилотник, участвовавший в атаке на базу Хмеймим, нес по десять боеприпасов.

РИА Новости: последние новости
Эксперт рассказал об особенностях атаковавших Хмеймим дронов Минобороны доставило в Сирию крупную партию гумпомощи из Ингушетии В Госдуме увидели след западных стран в попытке боевиков атаковать Хмеймим
 Ещё 179 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США нашли способ стать «повелителями всей нефти мира»
Жириновский устроил дебош на телешоу
Киев занялся подсчетами после предложения Путина по военной технике
«Северному потоку-2» хотят положить конец
Путин высказался о поездке Порошенко на Мальдивы
Видео
03:59
Жириновский устроил дебош в прямом эфире
Политика
01:33
США придумали новый способ «напугать» Россию
Оружие Армия
00:45
Арестован организатор убийства Карлова
Политика Происшествия
Танец в халатах вызвал ажиотаж в соцсети
Безумный мир
10:45
Молодая жена Краско прокомментировала новый скандал
Шоу-бизнес
00:36
Грузовик застрял в тоннеле в Подмосковье
Новости Москвы Происшествия
04:16
Чиновникам запретили тыкать в инспекторов ГИБДД
Общество
00:29
Аршавиной досталось от Невзорова
Шоу-бизнес
00:54
Мария Миронова раскрыла, что думает о Марии Голубкиной
Шоу-бизнес
01:22
Россиянин прыгнул с балкона и остался жив
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение