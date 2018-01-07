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Россия сорвала атаку на авиабазу Хмеймим
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СМИ: Российские военные сбили дроны, атаковавшие авиабазу Хмеймим 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости

Российские военные в Сирии отбили атаку боевиков, использовавших беспилотники для нанесения удара по авиабазе Хмеймим.

Как сообщает ВВС со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, нападение на базу российских ВСК с применением дронов было сорвано. При этом российским военнослужащим удалось уничтожить беспилотные летательные аппараты, которые террористы попытались использовать для бомбардировки территории базы.

Напомним, в Сети была опубликована информация о попытке атаковать авиабазу Хмеймим. В частности, сообщалось о сработавшей на базе сирене, а также о стрельбе и взрывах. Кроме того появилась версия о том, что при нападении террористы могли использовать беспилотные летательные аппараты.

Ранее сообщалось, что с помощью ЗРПК "Панцирь" удалось перехватить минимум две цели, которые были выпущены боевиками по территории авиабазы Хмеймим.

>> Боевики вновь атаковали Хмеймим

Официальных комментариев об очередной попытке атаковать авиабазу российских ВКС пока не поступало.

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