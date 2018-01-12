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КНДР поддерживает полигон в готовности к ядерному испытанию
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СМИ: КНДР поддерживает полигон в готовности к ядерному испытанию 

ТАСС 2 часа назад
Фото: © KCNA/via REUTERS

КНДР продолжает работы по углублению западного туннеля на ядерном полигоне в районе деревни Пхунгери уезда Кильчжу провинции Хамгён-Пукто. Об этом сообщает в пятницу портал 38North, который специализируется на проблематике вокруг КНДР.

На основе спутниковых снимков аналитики издания отмечают, что "в течение всего декабря на полигоне продолжалась активность рабочих и техники", нарастали объемы вывоза грунта из туннеля. По мнению авторов статьи, такая активность может указывать на стремление КНДР поддерживать готовность к проведению ядерного испытания.

В сентябре 2017 года Пхеньян осуществил на полигоне в Пхунгери испытание термоядерного заряда, мощность которого составила приблизительно 250 килотонн.

В январе 2018 года два корейских государства начали диалог по нормализации двусторонних отношений, в том числе в сфере безопасности.

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