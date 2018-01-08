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Россию обвинили в подготовке к захвату Европы
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Эстонский генерал обвинил Россию в подготовке захвата всей Европы 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости

Командующий Силами обороны Эстонии, генерал-лейтенант Рихо Террас считает, что Россия прошлогодними учениями «Запад-2017» готовилась к войне с НАТО на территории Европы. Об этом он рассказал немецкому изданию Bild.

«Я скажу прямо: данными учениями Россия симулировала полномасштабную атаку на позиции НАТО. Маневры не были нацелены только на страны Балтии, это была серия упражнений, охватывавшая район от Заполярья до Черного моря. Масштабы и расстояния существенно превышали заявленные», — рассказал Террас.

Совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2017» проводились с 14 по 20 сентября. В них было задействовано до 12,7 тысячи военнослужащих, до 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники. Аналогичные совместные маневры проводились в 2009 и 2013 годах.

В октябре генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что во время совместных российско-белорусских учений «Запад-2017» в маневрах принимали участие больше военнослужащих, чем было заявлено Москвой. Он повторил обвинения некоторых членов альянса, в частности, Германии и Литвы, утверждавших, что численность задействованных в «Западе-2017» солдат и офицеров достигала 100 тысяч.

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