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Лучший легкий истребитель России пройдет испытания за год
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Лучший легкий истребитель России пройдет испытания за год 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru

Многоцелевой истребитель МиГ-35 начнет государственные испытания в начале 2018 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиационной отрасли.

По его словам, заводские испытания машины завершились в декабре 2017 года, государственные должны закончиться в 2019 году. После них истребитель может быть принят на вооружение.

МиГ-35 относится к поколению 4++, которое рассматривается как переходное звено к истребителям пятого поколения. Он одновременно способен захватить до 10 целей, а его оборонный комплекс позволяет распознавать как самолеты, так и летящие ракеты. Истребитель может решать боевые задачи в спектрах «воздух-воздух», «воздух-земля», «воздух-корабль».

Радиоэлектронное оборудование этой модели позволяет применять все средства авиационного поражения, в том числе те, которые ранее не предлагались на экспорт. Так, МиГ-35 оснащен средствами поражения большой дальности, позволяющие атаковать цели без входа в зоны противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее сообщалось, что весь парк легких истребителей России будет заменен на МиГ-35.

В конце декабря Россия испытала в Сирии новейшую реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С». Эксперты отмечают, что одним залпомиз нее можно накрывать площадь, равную ста футбольным полям.

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