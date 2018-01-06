В Минобороны рассказали о сближении F-15 и Су-30

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны заявил, что экипажи российских истребителей Су-30СМ выполняли 23 ноября и 13 декабря плановые учебные полеты над нейтральными водами Балтийского моря, сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, границ других государств они не нарушали.

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«Маршрут полетов российских истребителей был согласован с органами управления воздушным движением и осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств», — отметили в ведомстве. До этого Пентагон опубликовал видео сопровождения двух российских истребителей в Балтийском регионе.

По версии американского военного ведомства, российские самолеты «не передали коды, которых требуют авиадиспетчеры». Поэтому для сопровождения самолетов поднимали экипажи 493-й истребительной эскадрильи 48-й авиационной группы ВВС США, которые в рамках НАТО участвуют в операциях по контролю воздушного пространства Балтики.

В Минобороны России заявили, что «в ходе совершения полетов самолеты F-15 НАТО приблизились на безопасное расстояние к российским истребителям, после чего поменяли курс и удалились».