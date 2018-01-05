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Названо атаковавшее российскую базу в Сирии оружие
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Названо атаковавшее российскую базу в Сирии оружие 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости

Российская авиабаза в сирийском Хмеймиме была обстреляна 82-миллиметровым автоматическим минометом «Василек». Об этом со ссылкой на мнение военных экспертов пишет «Вестник Мордовии».

Среди его преимуществ — небольшой вес (чуть более 630 килограммов), что позволяет разместить орудие, например, в автофургоне и высокая скорострельность (до 120 выстрелов в минуту). Издание уточняет, что «Василек» заряжается кассетами и бьет очередями. Один взорвавшийся боеприпас может распадаться на 600 осколков.

«Следует отметить, что мины калибра 82 миллиметра практически невозможно перехватить имеющимися у российской армии средствами. За рубежом работы в этом направлении проводились более успешно. Так, в странах НАТО разрабатывались специальные артиллерийские и лазерные комплексы. Американцы смогли защитить свои объекты в районе Багдада от минометных обстрелов», — пишет «Вестник Мордовии».

Издание добавляет, что сирийская армия минометы «Василек» на вооружении не имела. Скорее всего, к боевикам это оружие попало из Турции.

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