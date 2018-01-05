На Украине разработали новый реактивный гранатомет

На Украине создали реактивный гранатомет калибра 107 мм, предназначенный для замены снятого с вооружения советского реактивного пехотного огнемета «Рысь». Об этом сообщает «Народная армия».

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Новое оружие, разработанное специалистами киевского государственного конструкторского бюро «Луч», предназначено для поражения техники, сооружений и живой силы.

По словам разработчиков гранатомета, его главной особенностью является современный оптико-электронный прицел, позволяющий обнаруживать и распознавать цели на расстоянии до 1,8 км.

Ранее на Украине опубликовано видео испытаний украинского оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром-2».