Назван способ защитить самолеты РФ на авиабазе Хмеймим

Эксперт: самолеты на авиабазе Хмеймим надо укрыть железобетоном от снарядов

Российская авиабаза Хмеймим нуждается в дополнительном инженерном оборудовании, в частности, строительстве железобетонных укрытий для самолетов и других летательных аппаратов, считает редактор — член редколлегии журнала министерства обороны РФ "Воин России" полковник Елена Севастьянова.

Как сообщили в четверг в Минобороны России, сирийские силовики усилили охрану территории, прилегающей к российской авиационной базе Хмеймим после атаки радикалов.

Ранее в российском военном ведомстве заявили, что 31 декабря "мобильная диверсионная группа" террористов атаковала военную базу из минометов; погибли двое военнослужащих. Ведутся поиски причастных к обстрелу боевиков. В тот же день в 15 километрах от аэродрома Хама упал вертолет Ми-24. Оба пилота погибли, борттехник получил телесные повреждения, его оперативно эвакуировали для оказания медпомощи. В Минобороны России отметили, что вертолет был технически неисправен.

"Авиабаза Хмеймим в сирийской Латакии, ранее бывшая гражданским аэропортом, видимо, нуждается в дополнительном инженерном оборудовании, в частности, строительстве заглубленных железобетонных укрытий закрытого типа для авиационной техники", — заявила РИА Новости в пятницу Севастьянова.

Она уточнила, что самолеты фронтовой авиации желательно держать не на открытых стоянках, а в арочных железобетонных укрытиях.

"Арочные железобетонные укрытия имеют раздвижные ворота и газоотводный канал у задней стены, позволяющий запускать двигатели самолета в закрытом защищенном пространстве. Стандартное железобетонное перекрытие и грунтовая обсыпка такого укрытия позволяют наиболее эффективно защитить летательный аппарат, пилотов и инженерно-технический персонал от поражающего воздействия при ракетно-бомбовом ударе, артиллерийском и минометном обстрелах", — сказала полковник.

Работа на опережение

Севастьянова отметила, что зенитный ракетно-пушечный комплекс ближней зоны противовоздушной обороны (ПВО) "Панцирь-С1", боевые расчеты которого в конце декабря 2017 года уничтожили две ракеты, пущенные террористами по авиабазе Хмеймим, неэффективен против минометных выстрелов.

"Системы и комплексы ПВО не работают по летящим минам и артиллерийским снарядам. В принципе если постараться, видимо, можно сбить в полете и эти боеприпасы. Но лучше предотвращать обстрелы силами и средствами разведки, в том числе космической, авиационной, артиллерийской", — полагает эксперт.

По ее мнению, боевиков с "шайтан-трубой" необходимо нейтрализовывать до того, как они развернут свою самодельную универсальную ракетно-артиллерийскую установку в нескольких километрах от российского объекта.

"Если мина вышла из трубы и полетела по навесной траектории к цели, то людей и технику на аэродроме лучше всего может защитить прочный железобетон", — считает Севастьянова.

По ее мнению, террористы в Сирии могут иметь на вооружении минометы калибра от 82 до максимум 120 миллиметров.

"Не думаю, что у них на оснащении есть наши самоходные 240-миллиметровые "Тюльпаны" либо их аналоги", — добавила военный эксперт.

В декабре 2017 года президент РФ Владимир Путин объявил о выводе части российского воинского контингента из Сирии, однако на авиабазе Хмеймим осталась авиагруппа Воздушно-космических сил (ВКС) России. Авиация ВКС России поддерживала наземные операции Сирийской арабской армии против международных террористов.