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Военные РФ смогут «отключить» чужие спутники с Земли
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Армия России сможет с Земли выводить из строя вражеские космические спутники 

BFM.RU 1 час назад
Фото: ТАСС

Российские военные в ближайшей перспективе могут получить на вооружение системы, которые смогут выводить из строя спутники связи противника, сообщил информированный собеседник «Интерфакс-АВН» в оборонно-промышленном комплексе.

«Один из проектов — «Тирада-2». Опытно-конструкторская работа была начата еще в 2001 году», — сказал он.

По его словам, данный комплекс сможет с Земли выводить из строя спутники связи. «Он действует путем радиоэлектронного подавления. Это многомиллионный проект», — сказал он.

О том, что в России работают над созданием оружия для подавления спутников, 30 ноября прошлого года сообщил заместитель начальника ФГБУ «46 Центральный научно-исследовательский институт» Олег Ачасов.

В частности, он заявил о разработке ударного противоспутникового комплекса и мобильного комплекса радиоэлектронного поражения спутников связи «Тирада-2С».

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