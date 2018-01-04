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Взрыв военного городка на Чукотке показали на видео
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Взрыв военного городка на Чукотке показали на видео 

Российская Газета 1 час назад

На Чукотке саперы с помощью серии направленных взрывов снесли казармы, склады и другие здания, не используемые Министерством обороны России. Всего было уничтожено 85 различных сооружений.

Операция прошла еще 23 декабря, но видео уникальной инженерной операции было обнародовано недавно. Для сноса военного городка потребовалось более 12 тонн взрывчатых веществ, в том числе тротил и стандартные заряды на основе пластичных веществ.

"Особенностью выполнения практических подрывов стала не однотипность построек, в частности здания были различной этажности, имели различную толщину стен и перекрытий, общую площадь", — говорится в официальном сообщении пресс-службы Восточного военного округа.

Деревянные постройки были снесены с использованием инженерных машин разграждения. Они доставлены на аэродром Угольные Копи (Анадырь) несколькими рейсами тяжелым дальним транспортным самолетом Ан-124 "Руслан".

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