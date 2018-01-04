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Российские военные погибли при обстреле авиабазы Хмеймим
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МО РФ: в результате обстрела боевиками авиабазы Хмеймим погибли двое военнослужащих 

ТАСС 4 часа назад
Фото: РИА Новости

Двое военнослужащих погибли 31 декабря в результате минометного обстрела боевиками авиабазы Хмеймим в Сирии. Об этом сообщили в четверг в Минобороны России.

"31 декабря 2017 года с наступлением темного времени суток аэродром Хмеймим подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков. В результате обстрела двое военнослужащих погибли", — говорится в сообщении.

При этом в оборонном ведомстве отметили, что информация об уничтожении боевиками семи самолетов на авиабазе Хмеймим в Сирии 31 декабря не соответствуют действительности. "Сообщение "Коммерсанта" о якобы "фактическом уничтожении" семи российских военных самолетов на авиабазе Хмеймим — фейк.

Российская авиагруппа в Сирии боеготова и продолжает выполнять все задачи по предназначению в полном объеме", — сказали в Минобороны.

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