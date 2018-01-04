Ракета КНДР упала на город

СМИ узнали о падении северокорейской ракеты на город в ходе испытаний

Неудачное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Северной Кореи, которое состоялось 29 апреля 2017 года, закончилось падением обломков на населенный пункт. Об этом сообщает The Diplomat со ссылкой на источник в правительстве США.

По данным издания, ракета среднего радиуса действия "Хвасон-12" упала на город Токчхон с населением в 237 тысяч человек, при этом был нанесен "серьезный ущерб" промышленным и сельскохозяйственным строениям. Источник отмечает, что ракета находилась в воздухе около минуты и преодолела не более 70 километров.

Издание утверждает, что, учитывая непродолжительное время полета, взрыв мог иметь значительную мощность из-за большого объема неизрасходованного топлива. Журналисты сомневаются, что жертв могло быть много, так как ракета упала на территорию промышленной зоны в нерабочее время.

В феврале 2016 года КНДР произвела успешный запуск ракеты-носителя "Кванмёнсон. В мире расценили этот шаг как испытание межконтинентальной баллистической ракеты, после чего Совбез ООН одобрил новый пакет санкций в отношении Пхеньяна. После этого Северная Корея провела целый ряд ядерных и ракетных испытаний, что привело к обострению ситуации вокруг Корейского полуострова. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявлял о готовности нанести удар по США, а глава Белого дома Дональд Трамп не исключал военного решения конфликта.