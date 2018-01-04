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Ракета КНДР упала на город
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СМИ узнали о падении северокорейской ракеты на город в ходе испытаний 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / Korean Central News Agency

Неудачное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Северной Кореи, которое состоялось 29 апреля 2017 года, закончилось падением обломков на населенный пункт. Об этом сообщает The Diplomat со ссылкой на источник в правительстве США.

По данным издания, ракета среднего радиуса действия "Хвасон-12" упала на город Токчхон с населением в 237 тысяч человек, при этом был нанесен "серьезный ущерб" промышленным и сельскохозяйственным строениям. Источник отмечает, что ракета находилась в воздухе около минуты и преодолела не более 70 километров.

Издание утверждает, что, учитывая непродолжительное время полета, взрыв мог иметь значительную мощность из-за большого объема неизрасходованного топлива. Журналисты сомневаются, что жертв могло быть много, так как ракета упала на территорию промышленной зоны в нерабочее время.

В феврале 2016 года КНДР произвела успешный запуск ракеты-носителя "Кванмёнсон. В мире расценили этот шаг как испытание межконтинентальной баллистической ракеты, после чего Совбез ООН одобрил новый пакет санкций в отношении Пхеньяна. После этого Северная Корея провела целый ряд ядерных и ракетных испытаний, что привело к обострению ситуации вокруг Корейского полуострова. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявлял о готовности нанести удар по США, а глава Белого дома Дональд Трамп не исключал военного решения конфликта.

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