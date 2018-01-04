Летчики ВСУ не налетали 50 часов за год

СМИ: Годовой налет украинских летчиков не превышает 50 часов

По итогам 2016 года годовой налет летчиков ВСУ не превышал 50 часов.

В 2016 году летчики ВСУ в среднем налетали не более 50 часов, однако эта цифра украинскими СМИ подается как большой успех.

Отмечается, что в 2014 году таким налетом могли похвастать лишь летчики подразделений быстрого реагирования, а в среднем показатель не превышал 10 часов в год.

«К 2016 году средний налет украинского пилота приблизился к 50 часам, что не соответствует количеству летных часов летчиков ЕС и России. По 2017 году данных пока нет, но судя по количеству учений, в которых задействована авиация, налет должен возрасти», — сообщает milnavigator.tv.

Стоит отметить, что только в летний период обучения каждый пилот штурмовиков Су-25 СМ авиационного полка Южного военного округа (ЮВО) провел в небе не менее 70 часов.

Как отмечает издание, на конец 2017 ВСУ располагают примерно 45 МиГ-29 (включая и учебно-боевые варианты), 35 Су-27, до 25 Су-24 и Су-24МР и около 25 штурмовиков Су -25 / 25УБ.