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Германия усомнилась, что оружие США поможет Украине
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Германия усомнилась в необходимости поставок летального оружия Украине 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Зигмар Габриэль, Sait Serkan Gurbuz / AP

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что сомневается в том, что поставки летального оружия Украине смогут помочь в разрешении конфликта на востоке страны. Об этом сообщает УНИАН.

«Мы в Германии довольно скептически относимся к тому, что поставки оружия смогут помочь решению конфликта, но мы все-таки довольно далеко, мы отдалены от этого конфликта», — сказал он.

Габриэль отметил, что Германия «находится в определенной безопасности», а Украина, «с точки зрения обороны», рассматривает вопрос поставок ей летального оружия иначе.

Ранее в среду министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что оружие, которое США предоставят Украине, будет использовано исключительно в «случае провокаций со стороны незаконных вооруженных формирований» на востоке страны. «Это оружие может и будет использоваться в случае провокаций со стороны России и поддерживаемых ей террористов», — сказал Климкин. При этом он заверил, что оружие не будет использоваться в атакующих действиях.

23 декабря сообщалось, что США приняли решение о поставках оборонительного вооружения Украине. В Вашингтоне заявили, что «США решили поставить Украине усиленные оборонительные возможности в качестве части наших усилий по оказанию помощи Украине по построению ее долговременных оборонительных возможностей для защиты ее суверенитета и территориальной целостности, а также для отражения дальнейших агрессий».

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