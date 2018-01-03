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В Минобороны назвали причину крушения Ми-24 в Сирии
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В Минобороны назвали причину крушения вертолета Ми-24 в Сирии 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости

Вертолет Ми-24 упал на землю из-за технической неисправности, заявили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что никакого огневого воздействия по Ми-24 не было.

Авиакатастрофа произошла в воскресенье в пятнадцати километрах от аэродрома Хама. Оба пилота погибли. Борттехник получил повреждения. Спасатели вывезли его на базу Хмеймим для оказания медицинской помощи.

>> Российский вертолет разбился в Сирии

Вертолеты Ми-24 вошли в состав авиагруппы ВКС в Сирии, которая поддерживала наземные операции сирийской армии против террористов. В декабре президент России Владимир Путин объявил о выводе войск, однако на базах Хмеймим и Тартус остается постоянная группировка российских военных.

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