Минобороны показало уникальный бронеавтомобиль для ВДВ

Минобороны показало новый бронеавтомобиль для ВДВ

Опытный защищенный автомобиль под названием «Тайфун-ВДВ» создан для Воздушно-десантных войск, сообщает сайт Министерства обороны России.

«В течение последних лет Командованием ВДВ совместно с предприятиями промышленности проводится совместная работа по выработке общих подходов к созданию перспективных защищенных автомобилей специального назначения, с боевыми модулями на колесном шасси», — говорится в сообщении.

Как сообщается, новая машина для воздушно-десантных войск проходит испытания на специальных полигонах.

Основным преимуществом автомобиля наряду с защищенностью личного состава и оснащением современным комплексом вооружения, станет его способность десантироваться парашютным способом. Начало серийного производства запланировано на 2019 год.

В конце прошлого года РВСН испытали межконтинентальную баллистическую ракету РС-12М «Тополь». Целью запуска была апробация перспективного заряда.