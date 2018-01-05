Ещё
Ил-76 РФ не смог приземлиться на базе в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российский Ил-76 не смог приземлиться на базе в Сирии 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости

Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, который занимается обзором деятельности террористов, со ссылкой на информацию авиаспоттеров.

Уточняется, что речь идет о Ил-76МД 223-го летного отряда, вылетевшего с военного аэродрома Чкаловский в Московской области. Самолет проследовал через воздушное пространство Турции, покружился вокруг авиабазы в Хмеймиме, и развернулся на север, в сторону России. Позднее он приземлился в аэропорту Анапы (Сочи).

Данная информация подтверждается порталом Flightradar24.

Причина подобного маневра неизвестна, однако может быть связана с обстрелом базы боевиками 31 декабря, уточняет Directorate 4.

3 января сообщалось, что 31 декабря на авиабазу Хмеймим было совершено нападение, в результате которого якобы уничтожены семь самолетов (четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и один военно-транспортный Ан-72). Впоследствии в Минобороны пояснили, что минометный обстрел действительно был, в ходе него погибли двое военнослужащих, однако самолеты не пострадали.

Позднее военный корреспондент Роман Сапоньков показал фотографии бомбардировщика Су-24М с российской авиабазы, поврежденного в результате обстрела. У боевой машины разрушен правый цельноповоротный стабилизатор и осколком пробита гидросистема.

Lenta.ru: последние новости
Опубликованы фото поврежденного при обстреле Хмеймима самолета Боевики напомнили российским военным о принадлежности Сочи Охрану российской авиабазы Хмеймим в Сирии усилили
 Ещё 71 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко в «последний раз» сказал РФ «прощай»
Раскрыты обстоятельства смерти музыканта Дмитрия Калинина
Опубликовано фото поврежденного при обстреле самолета РФ
В Москве найден мертвым Дмитрий Калинин
«Америку ждёт внезапный коллапс»
Видео
00:56
В США загорелся автомобиль c фейерверками
Происшествия
03:37
Туристический автобус сгорел в центре Петербурга
Происшествия ДТП
00:36
Гонщика-призрака запечатлели на видео
В мире
01:04
Под Новосибирском десять человек погибли при пожаре
Происшествия
01:44
Самка гепарда родила рекордное число детенышей
В мире
00:00
Поезд снесло ураганом с рельсов в Швейцарии
Происшествия Катастрофы
00:00
Опубликовано видео с места крупного ДТП в ХМАО
Происшествия ДТП
00:46
Названа возможная причина ЧП на Сахалине
Происшествия Пожары
00:35
Спорткар Audi «поднял в воздух» Nissan
ДТП Происшествия
01:20
Украина испытала «Гром-2»
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение