Корабль ВМС Украины открыл огонь по судну Танзании

Корабль ВМС Украины открыл огонь по судну под флагом Танзании

Ракетный катер ВМС Украины «Прилуки» открыл предупредительный огонь по судну под флагом Танзании, которое подозревалось в перевозке наркотиков.

Инцидент произошел в территориальных водах Украины недалеко от Одесской области 31 декабря. Судно, следовавшее под флагом Танзании, не отвечало на требования пограничников остановиться.

«С целью принуждения к прекращению противоправных действий ракетный катер «Прилуки» открыл предупредительный огонь из артиллерийской установки по курсу судна, которое было остановлено и отконвоировано в порт Одесса», — сообщили в ведомстве.

По результатам проверки судна были обнаружены 1737 ящиков сигарет без акцизных марок, документы на груз у экипажа также отсутствовали.