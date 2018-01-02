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Корабль ВМС Украины открыл огонь по судну Танзании
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Корабль ВМС Украины открыл огонь по судну под флагом Танзании 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: mil.gov.ua

Ракетный катер ВМС Украины «Прилуки» открыл предупредительный огонь по судну под флагом Танзании, которое подозревалось в перевозке наркотиков.

Инцидент произошел в территориальных водах Украины недалеко от Одесской области 31 декабря. Судно, следовавшее под флагом Танзании, не отвечало на требования пограничников остановиться.

«С целью принуждения к прекращению противоправных действий ракетный катер «Прилуки» открыл предупредительный огонь из артиллерийской установки по курсу судна, которое было остановлено и отконвоировано в порт Одесса», — сообщили в ведомстве.

По результатам проверки судна были обнаружены 1737 ящиков сигарет без акцизных марок, документы на груз у экипажа также отсутствовали.

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