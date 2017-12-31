Стали известны возможности нового поколения «Ратника»

«Ратник» третьего поколения покажет физиологическое состояние военнослужащего

Новый модуль боевой экипировки позволяет регистрировать в режиме реального времени частоту сердечных сокращений, электрокардиограмму, частоту дыхания, пульс и давление.

Специальный модуль, регистрирующий основные жизненные показатели человека, пройдет апробацию в Сухопутных войсках.

Для оценки функционального состояния военнослужащего разработан и проходит апробацию электронный модуль, который будет интегрирован в составе боевой экипировке «Ратник» третьего поколения. Он обладает возможностью работать как автономно, так и в составе системы управления.

Этот модуль позволяет регистрировать в режиме реального времени физиологические параметры организма: частоту сердечных сокращений, электрокардиограмму, частоту дыхания, пульс и давление.

«Ратник» — российская боевая экипировка военнослужащего, именуемая также «комплектом солдата будущего». «Ратник» является частью общего проекта повышения качества отдельно взятого солдата на поле боя за счёт использования новейших научных достижений в области навигации, систем ночного видения, мониторинга психофизиологического состояния солдата, использования новых материалов в изготовлении брони и тканей одежды. Система представляет собой комплекс современных средств защиты, связи, оружия и боеприпасов.

Комплект «Ратник» отличается модульной компоновкой и приспособлен для действий в самых разных условиях и любое время суток.