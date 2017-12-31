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Израильские ВВС нанесли авиаудар по позициям ХАМАС
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Израильские ВВС нанесли авиаудар по позициям ХАМАС 

РИА Новости 13 минут назад
Фото: © AP Photo / Ariel Schalit

Израильские ВВС нанесли очередной удар по позициям боевиков ХАМАС в секторе Газа в ответ на пятничный ракетный обстрел, сообщает армейская пресс-служба. В израильской армии также заявили, что считают пятничный обстрел попыткой Ирана раскачать ситуацию в регионе после нескольких лет затишья.

"В ответ на вчерашний ракетный обстрел Шаар-Ха-Негева и Сдот-Негева в южном Израиле сегодня вечером истребители ВВС Израиля нанесли удар по наблюдательному пункту террористической организации ХАМАС на юге сектора Газа", — говорится в опубликованном вечером в субботу заявлении армии.

В пресс-службе отметили, что обстрел в очередной раз "доказывает, что Иран стремится раскачать обстановку" в регионе. "Серьезный пятничный инцидент вновь доказывает, что Иран через радикальные и террористические организации стремится раскачать обстановку, рискуя жизнями жителей сектора Газа, что может привести к новому витку эскалации после нескольких лет тишины", — говорится в заявлении.

Ответственность за обстрел и его последствия израильская армия возложила на группировку ХАМАС.

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