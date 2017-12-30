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Пентагон опубликует доклад о трансгендерах
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Пентагон собрался опубликовать доклад о трансгендерах 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: EPA

Американская администрация ждет доклад Пентагона, касающийся службы трансгендеров в вооруженных силах США, сообщил департамент юстиции.

Как говорится в сообщении, Белый дом решил пока не обжаловать постановления суда Вашингтона, разрешающего трансгендерам военную службу, передает РИА «Новости» со ссылкой на Hill.

В течение нескольких недель Пентагон собирается опубликовать «независимое расследование данного вопроса», Белый дом хочет сперва дождаться этот доклад.

Напомним, глава американского государства Дональд Трамп вернул отмененный Бараком Обамой запрет на службу трансгендеров в армии, но федеральный окружной суд в Вашингтоне запретил президенту США менять политику в данном вопросе.

Администрация обдумывала возможность обжалования решения суда Вашингтона в Верховном суде США.

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