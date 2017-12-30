Раскрыта роль военных США на Украине

Пентагон: роль и число американских военных на Украине не изменятся

Министр обороны США Джеймс Мэттис в пятницу заверил, что роль и численность американских военнослужащих на Украине останутся неизменными.

"У нас есть определенное количество инструкторов, которые помогают (украинской) армии готовиться по стандартам НАТО… И роль американских военных останется прежней", — сказал Мэттис журналистам.

Он также подчеркнул, что "нет абсолютно никаких планов по изменению численности".

По его словам, число инструкторов может вырасти только в случае увеличения количества военнослужащих, которых нужно будет готовить. "Не думаю, что наша численность увеличилась за шесть месяцев. И таких планов нет и теперь", — сказал он.