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Раскрыта роль военных США на Украине
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Пентагон: роль и число американских военных на Украине не изменятся 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: © AFP 2017 / Genya Savilov

Министр обороны США Джеймс Мэттис в пятницу заверил, что роль и численность американских военнослужащих на Украине останутся неизменными.

"У нас есть определенное количество инструкторов, которые помогают (украинской) армии готовиться по стандартам НАТО… И роль американских военных останется прежней", — сказал Мэттис журналистам.

Он также подчеркнул, что "нет абсолютно никаких планов по изменению численности".

По его словам, число инструкторов может вырасти только в случае увеличения количества военнослужащих, которых нужно будет готовить. "Не думаю, что наша численность увеличилась за шесть месяцев. И таких планов нет и теперь", — сказал он.

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