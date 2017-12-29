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На Украине заявили о «военной уязвимости» Крымского моста
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Экс-замглавы Генштаба ВСУ заявил об уязвимости Крымского моста с военной точки зрения 

Rambler News Service 6 часов назад
Фото: РИА Новости

Крымский мост уязвим перед авиацией, а также перед ракетами наземного и морского базирования иностранной армии, заявил экс-заместитель начальника Генштаба вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко украинскому изданию «Главред».

«Мост представляет собой стратегическую артерию, которая может обеспечивать соответствующую крымскую группировку противника, а также способствовать экономическому росту Крыма. Хотя с военной точки зрения, он является достаточно уязвимым для авиации, ракет, наземного и морского базирования», — сказал Романенко.

25 октября директор Росгвардии Виктор Золотов сообщил, что ведомство создаст новое подразделение для охраны Керченского пролива. Ранее стало известно, что Росгвардия закупит четыре противодиверсионных катера проекта 21980 «Грачонок» за 4,1 млрд руб. для воинской части в Крыму, информация была размещена на сайте госзакупок. Катера, в частности, будут использоваться для охраны Крымского моста.

>> Опубликовано фото готового участка Крымского моста

Катера проекта 21980 «Грачонок» предназначены для охраны водного района, имеют на вооружении гранатометы, пулеметные установки и переносные зенитные ракетные комплексы «Игла-1». Судна строятся с 2008 года и широко используются в Военно-морском флоте России.

Крымский мост состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Его протяженность — 19 км. Трасса начинается на Таманском полуострове, пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег.

Автомобильная трасса будет состоять из четырех полос. Пропускная способность — до 40 тыс. автомобилей в сутки. Ожидается, что движение автомобилей по мосту откроется в декабре 2018 года, поездов — в 2019 году.

Эксперты прогнозируют, что открытие автодороги через Керченский пролив приведет к скачкообразному росту потока автотранспорта между Кубанью и Крымом, сообщал инфоцентр «Крымский мост».

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