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Все военные пуски США оказались под угрозой срыва
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Все военные пуски США оказались под угрозой срыва 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters

Проверка Службы генерального инспектора Министерства обороны США выявила, что компании ULA (United Launch Alliance), SpaceX и Aerojet Rocketdyne в рамках программы EELV (Evolved Expendable Launch Vehicle) «не выполняют адекватный контроль качества». На доклад надзорного агентства, вышедший 20 декабря 2017 года, обратило внимание Space News.

Всего на прошедших проверку предприятиях аудиторы обнаружили 181 «несоответствие» системе качества AS9100C, следование которой требуется от участников программы EELV. В докладе надзорного агенства перечислены некоторые нарушения, которые ставят под угрозу запуск дорогостоящих спутников.

Например, на объекте ULA обнаружены «несоответствия», связанные с электростатически чувствительным устройством, используемым в производстве авионики. В перспективе это может привести к отказу электронных компонентов космических аппаратов.

На площадке SpaceX инспекторы обнаружили установленный на испытательном стенде «неадекватно защищенный» двигатель Merlin, выхлопные отверстия которого «должны быть прикрыты специальными клапанами». «Мы нашли бутылки колы и предметы личного пользования в зонах, где недопустимо нахождение посторонних предметов», — отмечается в докладе.

У Aerojet Rocketdyne аудиторы обнаружили «значительные проблемы», связанные с нахождением на площадках компании посторонних предметов, к которым в докладе отнесли «бесхозные болты, гайки, ленту, фольгу, кабельные стяжки и животные фекалии».

«Недостаточное управление качеством ULA, SpaceX и Aerojet Rocketdyne может увеличить затраты на программу (EELV — прим. «Ленты.ру»), задержать запуск и увеличить риск сбоя миссии», — отмечается в докладе.

Компании ULA, SpaceX и Aerojet Rocketdyne, отмечает издание, устраняют выявленные аудиторами нарушения.

Проверки надзорного агентства проводись с июня 2016-го по март 2017-го на предприятиях ULA в Декейтере (штат Алабама), где собираются ракеты Delta IV и Atlas V, а также офисах компании в Денвере (штат Колорадо); на заводе SpaceX в Хоторне (штат Калифорния), где собираются Falcon 9, на тестовом предприятии в Макгрегоре (штат Техас), где испытываются ступени и двигатели Falcon 9; на объектах Aerojet Rocketdyne в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), где производятся и испытываются ракетные двигатели.

В США запуск военных космических аппаратов регламентируется программой EELV. Лицензиями на старты в интересах Пентагона владеют только ULA (с ракетами Delta IV и Atlas V) и SpaceX (с Falcon 9). Aerojet Rocketdyne является подрядчиком ULA (выпускает маршевые двигатели RL-10 для вторых ступеней тяжелых носителей Delta IV и Atlas V).

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