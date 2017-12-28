Украинские военнослужащие переходят на сторону ДНР

Армии самопровозглашенных ЛНР и ДНР могут пополниться бойцами ВСУ, перешедшими на сторону республик. Об этом со ссылкой на главу ДНР Александра Захарченко сообщает издание «Третья мировая война».

«Основная задача у нас — не договариваться, а просто объяснять, что, ребята, вы воюете не с теми. Вы воюете непонятно за что, убиваете мирных людей. Если они это понимают и разворачивают свое оружие против этой Украины, то милости просим!», — сказал Захарченко.

Захарченко заявил, что из бывших украинских военнослужащих в ДНР могут составить целые батальоны. Названия у батальонов будут «Свободный Харьков», «За русский Днепропетровск», «Русская Хортица».

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Захарченко также заявил, что в 2017 году украинская армия потеряла 191 человек. В их число входят погибшие, попавшие в плен и пропавшие без вести. Еще 174 человека получили ранения.