США снова «подловили» на помощи боевикам

В нападении на Хмеймим увидели американский след

Атака боевиков на базу Хмеймим в Сирии была бы невозможна без помощи США. Об этом в Facebook заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Абсолютно убежден, что атака боевиками российской базы в Сирии была невозможна без участия США — и в данном случае все равно, идет ли речь о их непосредственном участии или о, так сказать, благожелательном нейтралитете», — написал Клинцевич.

По словам сенатора, боевиков на подконтрольной сирийским правительственным войскам нет, это доподлинно известно, а значит, они есть на территории, которая находится под контролем коалиции, возглавляемой США.

«Выходит, что боевиков не должно быть в Сирии как сколько-нибудь реальной силы, но они, судя по их действиям, есть. Просто США, как это, увы, водится за ними, говорят неправду», — считает сенатор.

Ранее стало известно, что боевики выпустили несколько ракет по международному аэропорту Латакии и военной базе Хмеймим, где базируется российская группировка войск. Две акеты были успешно перехвачены российскими зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С1».

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