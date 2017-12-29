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Глава ДНР рассказал о перебежчиках из ВСУ
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Захарченко рассказал о состоящих из перебежчиков из ВСУ батальонов ДНР 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко рассказал о переходе украинских военнослужащих на сторону ДНР, по его словам, в вооруженных силах республики некоторые батальоны укомплектованы перебежчиками из ВСУ. Видео публикует Telegram-канал WarGonzo.

«Надо не договариваться, а просто объяснять, что, ребята, вы воюете не с теми. Вы воюете непонятно за что, убиваете мирных людей. Если они это понимают и разворачивают своё оружие против этой Украины, то милости просим! У нас батальоны состоят из тех людей, которые перешли на нашу сторону, военнослужащих украинской армии. Хотят — переходите», — заявил Захарченко.

Также он намекнул на возможность создания новых батальонов под такими названиями как «Свободный Харьков», «Русский Днепропетровск» и «Русская Хортица».

15 декабря Захарченко заявил, что ДНР может обеспечить оружием собственного производства более трех тысяч партизан на подконтрольной Киеву территории. Таким образом глава республики прокомментировал решение Канады начать поставки летального оружия на Украину.

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