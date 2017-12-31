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Названы 4 сценария начала войны на Корейском полуострове
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СМИ сообщили о четырех сценариях начала войны на Корейском полуострове 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / Ahn Young-joon

Японское правительство изучает перспективы полномасштабной войны на Корейском полуострове, сообщает агентство Киодо.

Издание отмечает, что вопрос рассматривается в рамках Совета национальной безопасности с участием премьер-министра страны Синдзо Абэ. Ожидается, что японское руководство обсудит действия, которые будут предприняты Силами самообороны в случае обострения ситуации на Корейском полуострове. Агентство также подчеркивает, что Япония получит право задействовать соглашение о коллективной безопасности и получить военную поддержку от США в случае начала войны на полуострове.

Кроме того, японское правительство, как пишет Киодо, рассматривает на сегодняшний день несколько возможных сценариев начала военных действий на Корейском полуострове, среди которых столкновение между вооруженными силами КНДР и Южной Кореи, упреждающий удар США по Северной Корее, вторжение южнокорейских сил в КНРД, а также ракетный удар Пхеньяна по Японии.

Ситуация на Корейском полуострове за последний год резко обострилась. Северокорейское руководство проводило многократные ракетные пуски, а также осуществила ядерное испытание в начале сентября. Действия КНДР вызвали серьезную критику со стороны международного сообщества, которое стремиться надавить на Пхеньян путем международных санкций. В самой Северной Корее назвали санкции ООН, принятые в последний месяц 2017 года, "актом войны". США, в свою очередь, реагируя на провокации северокорейской стороны, не исключают возможность военного решения вопроса.

Ранее Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.

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