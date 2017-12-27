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Россия сократит для США число аэродромов
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Источник: РФ сократит для США число аэродромов по договору об открытом небе 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: © Flickr / Airwolfhound

Россия ограничит для США с 1 января 2018 года число аэродромов, которые можно использовать американским самолётам-наблюдателям согласно договору по открытому небу, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник.

"Число доступных для США аэродромов с 1 января будет сокращено. Речь идёт о приведении перечня аэродромов в соответствие с договором. Такой шаг является зеркальным в ответ на заявленные США меры в отношении России, которые также планируется ввести с января", — сказал источник.

По его словам, речь, в частности, идет о намерении США закрыть для российских наблюдателей воздушное пространство над Аляской, Гавайями и ограничить дальность полетов.

Как сообщило в сентябре издание Wall Street Journal, американские власти готовятся объявить о введении ограничений на полеты российских военных самолетов над США в рамках договора по открытому небу. В частности, возможно введение ограничений на полеты над Аляской и Гавайями. По данным газеты, подготовка ограничений на полеты над территорией США стала ответом американских властей на запрет РФ на полеты над Калининградом. Как пишет издание, в рамках договора по открытому небу дальность разведывательного полета может составлять до 5,5 тысячи километров, а "Россия ввела "сублимит" в 500 километров над Калининградом.

В Кремле США призвали выдвигать любые претензии в рамках договора в строгом соответствии с документом.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

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