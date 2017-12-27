Ещё
Раскрыты детали контракта с Турцией по С-400
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Турция купила у России четыре дивизиона С-400 на 2,5 миллиарда долларов 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости

Турция купила у России четыре дивизиона С-400 на 2,5 миллиарда долларов, 55% от суммы контракта — российские кредитные средства, сообщил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.

В интервью газете "Коммерсант" он подтвердил, что Турция купила четыре дивизиона. "Да, на 2,5 миллиарда долларов", — сказал Чемезов, отвечая на соответствующий вопрос.

Говоря о кредитовании со стороны РФ, он рассказал, что российский и турецкий Минфин уже завершили переговоры.

"Осталось только утвердить финальные документы. Могу сказать, что 45% общей суммы контракта они выплачивают в качестве аванса, 55% — российские кредитные средства. Первые поставки планируем начать в марте 2020 года", — добавил он.

РИА Новости: последние новости
Источник: РФ сократит для США число аэродромов по договору об открытом небе Попутали берега. Что может ждать американских морпехов в России В Минобороны России рассказали о том, куда из Сирии бегут боевики ИГ*
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина «атакует» воды вокруг Крыма
Мать ошалела от отражения дочери в зеркале
Россия сократит для США число аэродромов
Канадец 47 лет не открывал подарок бросившей его девушки
Из дома Чубайса вынесли 13 телевизоров
Видео
Мать ошалела от отражения дочери в зеркале
В мире
00:24
Шоколад с личинками. Британка получила мерзкий подарок
Происшествия Безумный мир
00:00
«Мы онемели»: рыбаки поймали беременную акулу
В мире
03:21
«По телевизору вы лучше выглядите»: дети поговорили с Путиным
Общество
00:42
Джигарханян оставил Цымбалюк-Романовскую без дома
Шоу-бизнес
03:00
У водителя «автобуса-убийцы» случилось кровоизлияние в мозг
Происшествия
08:23
Путин назвал главную нерешенную проблему России
Политика Экономика
00:45
Стало известно прозвище полковника Захарченко
Происшествия
00:36
Россиян предупредили о проблемах на украинской границе
Политика
00:45
Познер оценил скандальную шутку ТНТ
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2017
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение