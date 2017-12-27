Сирийские войска заблокировали американскую базу

Американская база в Эт-Танфе полностью блокирована сирийскими войсками

Американская база в сирийском Эт-Танфе полностью блокирована войсками Сирийской Арабской Республики, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

"В Эт-Танфе вся территория блокирована сирийскими войсками по периметру этой 55-километровой зоны. Самое главное — несколько месяцев мы наблюдаем выдвижение оттуда боевиков", — сказал Герасимов в интервью газете "Комсомольская правда".

По его словам, когда контроль был послабее, из района Эт-Танфа выходило даже порядка 350 боевиков.

"Была угроза захвата города Каръятен в Сирии. Мы вовремя приняли меры… Было нанесено поражение, эти силы были разгромлены. Были и пленные из этих лагерей. Ясно, что там идет подготовка. Мало того, там находится лагерь беженцев Рукбан — крупнейший в Сирии", — добавил Герасимов.