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Три города подали иск против Пентагона
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Нью-Йорк и Сан-Франциско подали в суд на Пентагон 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: CC BY 2.0 / brownpau / Pentagon

Три крупных американских города — Нью-Йорк, Сан-Франциско и Филадельфия — подали в суд на Пентагон. Об этом сообщает Associated Press.

По мнению руководства городов, ведомство не удосуживается сообщать о том, что их непригодным к работе сотрудникам нельзя носить оружие. Там добавили, что неспособность уведомить об этом соответствующие органы приводит к массовым убийствам, как это было в случае со стрельбой в техасской церкви, где погибли 26 человек.

"Ошибка по вине министерства обороны [США] привела к гибели невинных людей, поскольку оружие попало в руки преступников и тех, кто хотел причинить неизмеримый вред", — говорится в обращении мэра Нью-Йорка Билла Де Блазио.

Отмечается, что местные сотрудники правоохранительных органов сверяются с базой данных ФБР, чтобы предотвратить попадание оружия к тем, кому владеть им запрещено.

>> Пентагон ответил на обвинения Минобороны РФ

Девин Келли, устроивший стрельбу 5 ноября в церкви города Сазерленд-Спрингс в Техасе, приобрел винтовку в 2016 году, хотя до этого был с позором уволен из ВВС США.

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