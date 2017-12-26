Вторая жизнь «Буревестника»: Украина провалила попытки «свернуть» российские фрегаты

Строительство тройки фрегатов проекта 11356 на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" приостановлено лишь на короткий срок — в ожидании импортозамещения украинских двигателей. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

"Вариант, что проект фрегатов серии 11356 будет Россией окончательно свернут из-за политики Киева, даже никогда не рассматривался. Это корабли однозначно сойдут со стапелей и встанут в ряды флота — индийского и российского. Вопрос только в темпах импортозамещения иностранной продукции, и проблемой это не является. Украинское предприятие "Зоря-Машпроект" в результате распоряжения Киева отказалось поставлять России газотурбинные двигатели, но руководство РФ довольно быстро нашло выход из ситуации.

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Разработкой аналогичных двигательных установок занимается НПО "Сатурн" в городе Рыбинск (Ярославская область). Эта работа ведется достаточно давно и уже близка к завершению, так что в перспективе фрегаты проекта 11356 ждут изготовления и установки двигателей. Другое дело, что образовалась задержка в строительстве, но надолго она не затянется", — отмечает военный эксперт.

Глава Прибалтийского судостроительного завода (ПСЗ) "Янтарь" Эдуард Ефимов рассказал, что строительство второй тройки фрегатов проекта 11356 приостановлено в ожидании двигателей. Завод ждет решения заказчика — Минобороны, так как контракт продолжает действовать. Корпуса тройки фрегатов спущены на воду и находятся на ПСЗ. Пока предполагается, что два корабля могут быть достроены для ВМС Индии, еще два эта страна сделает сама.

"Прорабатывались несколько вариантов, от которых пришлось отказаться. Один из них — Индия сама закупает двигатели у Украины и передает России, что было бы выгодно всем. Был также вариант доставки корпусов Индии и официальной их передачи, чтобы достройка шла не в российских портах. Пока шли переговоры с Киевом, РФ все же начала работу по созданию двигателей своими силами, и у нас все же будут собственные газотурбинные установки для боевых кораблей", — подчеркивает специалист.

Метания "Буревестника"

Программа строительства шести фрегатов проекта 11356 "Буревестник" для Черноморского флота была утверждена в 2010 году, к 2014-му Украина успела поставить лишь три газотурбинные установки для них. Корабли первой тройки "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" уже находятся в боевом составе Черноморского флота — в июне они нанесли удар ракетами "Калибр" по базам террористов в Сирии. На днях был подписан акт о передаче ВМФ третьего фрегата этого проекта — "Адмирал Макаров".

Вторую тройку планировали законсервировать, пока в РФ не сделают собственные газотурбинные двигатели к этим кораблям. Долгое время говорилось о возможной продаже этой партии машин. В августе этого года вице-президент Объединенной судостроительной корпорации Игорь Пономарев официально подтвердил, что только один из кораблей — "Адмирал Бутаков" — достроят для российского ВМФ, оснастив газотурбинными двигателями отечественного производства, а два остальных — "Адмирал Истомин" и "Адмирал Корнилов" — экспортируют в Индию.

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"Упрямство украинской стороны всего лишь привело к тому, что заводы этой страны потеряли заказы и прибыли — разрыв кооперации с Россией стал серьезной ошибкой Киева. В 2014-2015 годах для российского ОПК отказ украинской стороны от военных поставок в РФ был для нас проблемой, но сейчас она уже снята. Задача на импортозамещение активно выполняется — у нас просто нет другого выхода.

Украинские предприятия поставляли для российского ОПК порядка 4 тысяч видов продукции, но из них критичных для Минобороны РФ было очень мало. Среди них были вертолетные двигатели украинского АО "Мотор-Сич", ракеты и двигатели для военной техники. Крыловский завод под Петербургом уже наращивает мощности и выпускает двигатели для российских вертолетов, с ракетами вопрос решен, вскоре будет снята и проблема газотурбинных установок.

Подавляющее большинство товаров из Украины были второстепенными — уровня "огнетушитель для бронетранспортера". КБ "Южное", "Южмаш" были нужны России и больше никому. Разрыв кооперационных связей означает их "смерть". РФ при этом понимает, что в современном мире невозможно ОПК замкнуть на собственном производстве, потому налаживает торговлю со странами-партнерами в Азии и других регионах. В том числе с Европой, ведь способы обойти санкции давно известны и активно используются", — заключает Иван Коновалов.