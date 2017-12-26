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В России признали неспособность флота защитить страну
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В России признали неспособность флота защитить страну 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости

Доктор военных наук, капитан первого ранга Константин Сивков назвал главные проблемы ВМФ России, которые проявились в ходе сирийской операции. Статью эксперта опубликовал «Военно-промышленный курьер».

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Сивков отметил недоукомплектованность авиагруппы тяжелого авианесущего крейсера «Кузнецов», причиной чего, по мнению эксперта, стало «отсутствие подготовленных пилотов».

«Очевидно, именно недостаточная выучка летного и командного состава стала причиной двух известных происшествий при выполнении посадок на палубу корабля, приведших к потере двух истребителей, что для авиагруппы из 14 машин очень много», — полагает Сивков.

Эксперт отметил недостаточное число «полноценно боеспособных кораблей дальней морской и океанской зон», которыми располагает российский флот.

Действующая в этом районе Корабельная ударная группа (КУГ) включала в лучшем случае две-три единицы основных классов — крейсер, большой противолодочный и сторожевой корабль. Это показало всему миру — уровень готовности российского ВМФ к масштабным морским операциям невелик, — замечает Сивков.

Доктор военных наук отмечает, что пуски «Калибров» в ходе сирийской операции «носили эпизодический характер, применялись залпами с большими интервалами, измеряемыми неделями и месяцами», что свидетельствует об отсутствии в России достаточных запасов данных ракет.

«Наш флот продемонстрировал: он способен решать возлагаемые на него задачи в полном объеме, но пока только в весьма ограниченных по масштабу локальных войнах и вооруженных конфликтах», — заключает эксперт.

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