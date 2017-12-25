Обмен пленными в Донбассе: по домам на Новый год

По итогам встречи глав самопровозглашенных ЛНР и ДНР Леонида Пасечника и Александра Захарченко, украинского политика Виктора Медведчука и партиарха Кирилла были достигнуты договоренности о дате и месте обмена военнопленными. Пока эта информация не разглашается из соображений безопасности, однако 27 декабря ее планируют открыть представителям СМИ. В Киеве подчеркивают, что обмен будет произведен по формуле «306 на 74».

Киев готов передать самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) 306 человек в рамках обмена пленными. Об этом в своем фейсбуке заявила представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Украине, вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

«Мы готовы в ближайшее время передать 306 граждан (где это позволяет украинское законодательство), чтобы освободить 74 украинца с оккупированных территорий», — заявила Геращенко.

Это заявление сделано после завершения встречи глав самопровозглашенных ЛНР и ДНР Леонида Пасечника и Александра Захарченко, украинского политика Виктора Медведчука и патриарха Кирилла, в ходе которой были достигнуты итоговые соглашения по обмену военнопленными между Украиной и самопровозглашенными республиками.

О результатах переговоров ранее сообщил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко. Он также уточнил, что обмен пленными в Донбассе состоится 27 декабря. «Сегодня были обговорены последние условия, и 27 числа этого месяца произойдет обмен по формуле „306 на 74“… Надеюсь, что украинская сторона будет придерживаться обещаний», — сказал Захарченко. Эту же информацию подтвердил представитель Украины на переговорах политик Виктор Медведчук.

По его словам, место и время обмена военнопленными не разглашается из «соображений безопасности».

«Как уже было сказано его святейшеством, сегодня здесь, в этом знаковом месте (Свято-Данилов монастырь в Москве — «Газета.Ru»), завершился заключительный этап переговоров, который, как вы хорошо помните, начался 15 ноября в Ново-Иерусалимском монастыре, где было обращение Владимира Владимировича Путина, предложение об обмене по формуле «306 на 74», которое было поддержано патриархом Московским и всея Руси, его святейшеством Кириллом», — сказал Медведчук по итогам переговоров.

Формула «306 на 74» предполагает, что домой вернутся 74 украинских пленных и 306 — со стороны ДНР и ЛНР. При этом СМИ ранее писали, что все еще остается неясной судьба около 30 заключенных, которые якобы не хотят возвращаться в Донбасс. Однако судя по всему, в итоговом варианте соглашения об обмене пленными они учтены не были.

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Обмен состоится несмотря на то, что еще неделю назад Киев и ДНР обвиняли друг друга в срыве переговорного процесса.

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко в своем фейсбуке сообщала об итогах скайп-конференции гуманитарной подгруппы трехсторонней контактной группы по Донбассу.

В частности, она писала, что представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик подали новые списки людей на освобождение, что «по сути, ведет к срыву процесса».

В свою очередь, омбудсмен ДНР Даря Морозова заявила, что украинская сторона «начинает делить людей на группы» и не отвечает на предложение координатора ОБСЕ провести обмен 27 декабря. «Вынуждена констатировать, что Украина срывает все договоренности», — говорила Морозова.

Обсуждение возможности обмена военнопленными началось после обращения к главам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик со стороны президента России Владимира Путина.

Этот разговор в свою очередь состоялся по просьбе украинского политика и кума российского президента Виктора Медведчука, которую тот озвучил во время посещения Путиным Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря, где главу российского государства сопровождали премьер-министр Дмитрий Медведев и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«После обращения Виктора Медведчука и с учетом поддержки этой инициативы патриархом Московским и всея Руси Кириллом, Владимир Путин вечером переговорил по телефону с руководителями ДНР и ЛНР Захарченко и Плотницким… Путин сообщил собеседникам, что он поддержал предложение Медведчука о масштабном обмене удерживаемыми с обеих сторон лицами», — рассказывал об этом разговоре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По итогам этого разговора и Захарченко и Плотницкий заявили о своем согласии с позицией российского президента и готовности провести обмен, хотя и отметили необходимость дополнительной проработки данного вопроса с представителями Киева.

После этого началось интенсивное обсуждение обмена военнопленными, в котором приняли участие даже министры иностранных дел России и Украины Сергей Лавров и Павел Климкин. Встреча министров прошла на полях проходившего в Вене заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Как позже говорил Климкин, эта встреча была необходима для того, чтобы сделать возможным обмен пленных до конца декабря этого года.