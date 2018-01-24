Ещё
Курды показали уничтожение турецкого танка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Курды опубликовали видео уничтожения турецкого танка Leopard 

РИА Новости 24 января 2018
Фото: Reuters
Курдские вооруженные формирования опубликовали видео уничтожения танка турецкой армии в сирийском Африне. Ролик опубликован в на странице Rojava Defence Units в Twitter.
На записи видно, как противотанковая управляемая ракета попадает в танк, в результате чего происходит детонация боекомплекта. Отмечается, что оператором ПТУР была представитель отрядов женской самообороны Курдистана. Модель противотанкового комплекса, из которого был осуществлен выстрел, не уточняется.
По данным ливанского портала Al-Masdar уничтоженной машиной оказался танк Leopard немецкого производства. На сайте опубликованы снимки, на которых, предположительно, запечатлена уничтоженная машина.
Ранее генштаб Турции сообщил, что в субботу в ходе операции "Оливковая ветвь" был подбит танк, в результате чего погибли пять турецких военных.
Турция 20 января объявила о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".
Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
* Террористическая организация, запрещенная в России
РИА Новости: последние новости
NI рассказал о "монструозной" российской корабельной пушке "Северная верфь" планирует передать ВМФ корвет "Гремящий" в этом году Россия нанесла удар по району, подконтрольному "Ан-Нусре"*
 Ещё 716 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США рассказали о «монструозной» российской пушке297
Опубликованы документы пилота сбитого Су-25543
Опубликовано видео последнего боя пилота Су-25 с боевиками1699
Надменное лицо танцовщицы стало мемом5
«Зажрались»: новый тренд на Украине228
Видео
00:00
Надменное лицо танцовщицы стало мемом
В мире
00:12
Опубликовано видео последнего боя пилота Су-25 с боевиками
Происшествия Армия
00:31
Турцию обвинили в причастности к гибели российского пилота
Происшествия
00:47
Сбивший Су-25 ПЗРК может быть украинским
Происшествия Армия
04:21
Москву атакует «балканец»
Погода Новости Москвы
01:03
В Сети появилось видео нападения кабана на пенсионера
Происшествия
00:59
Участник «Битвы экстрасенсов» стал жертвой маньяка
Шоу-бизнес
03:56
Саакашвили рассказал о железных памперсах Порошенко
В мире Украина
01:53
В Москве за сутки вывезли 800 тысяч кубометров снега
Новости Москвы Общество
02:14
Поезда столкнулись в США, есть жертвы
Происшествия США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение