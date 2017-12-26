Как армия РФ стала одной из самых боеспособных в мире

Как российская армия стала одной из самых боеспособных в мире

В конце 2017 года произошло несколько знаменательных событий в жизни российской армии и флота. Среди них утверждение Государственной программы вооружений (ГПВ) на 2018−2027 год и расширенная коллегия Министерства обороны. Со своей стороны, давайте и мы проанализируем итоги уходящего года и поразмышляем над перспективой выполнения ГПВ.

Итоги модернизации

Какой главный итог прошедших преобразований в вооруженных силах страны? Это резкое повышение их качественного состояния, а значит и значительный рост обороноспособности страны и боевой готовности армии флота к отражению любой агрессии.

Судите сами. За последние годы наша армия и флот получили 80 межконтинентальных баллистических ракет для РВСН, 102 баллистические ракеты для атомных подводных крейсеров стратегического назначения, к ним три подводных крейсера стратегического назначения, 55 космических аппаратов, 3237 танков и других боевых бронированных машин, более одной тысячи самолетов и вертолетов самого разного назначения, 150 кораблей и судов, 6 дизельных подводных лодок, вооруженных крылатыми ракетами большой дальности «Калибр-НК», 13 береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».

Все это позволило перевооружить 12 ракетных полков на шахтный и подвижный комплекс «Ярс», заменивший собой снятые с боевого дежурства ракетные комплексы «Тополь» и УР-100НУТТХ. А еще 10 бригад оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», 16 полков зенитно-ракетных комплексов С-400, 19 дивизионов на ракетно-пушечный зенитный комплекс «Панцирь-С», 12 авиационных полков — на МиГ-41БМ, Су-35С, Су-30СМ, Су-34, три бригады армейской авиации и 6 вертолетных полков — на Ка-52 и Ми-28.

Только в 2017 году ВКС получили 191 современный самолет и вертолет, 143 единицы вооружения ПВО и ПРО. В Воздушно-десантных войсках сформированы десантно-штурмовые и ремонтно-восстановительные батальоны. Им поставлено 184 новых бронированных машин и самоходных артиллерийских орудий.

Впервые за историю новой России по периметру нашего государства создано сплошное радиолокационное поле Системы предупреждения о ракетном нападении, основанное на современных быстровозводимых радиолокационных станциях метрового и дециметрового диапазона «Воронеж», размещенных в Ленинградской и Калининградской области, в Краснодарском крае, в Оренбургской и Иркутской области, на Алтае и Красноярском крае. А также за счет доработки трех действующих радиолокационных станций предыдущего поколения «Дарьял», «Днепр» и «Волга», некоторые из которых находятся в Казахстане и Белоруссии.

Оснащенность армии и флота современным вооружением практически достигла 60 процентов, стратегических ядерных сил (РВСН, морские и авиационные СЯС) — 80 процентов, Сухопутных войск — 45 процентов, Воздушно-космических сил — 73 процента и Военно-Морского флота — 53 процента.

Некое отставание Сухопутных войск и ВМФ от своих армейских собратьев призвана компенсировать новая Госпрограмма вооружений, но нельзя не заметить, что в целом доля современной боевой техники возросла в войсках по сравнению с 2012 годом в 4 раза, темпы военного строительства (создание армейской инфраструктуры — баз хранения боевой техники и боеприпасов, создание узлов управления и связи, командных пунктов, строительство ракетных шахт и жилья для военнослужащих и их семей и т. д.) выросло в 15 раз, произошел коренной перелом в комплектовании воинских частей — число контрактников выросло до 410 тысяч человек, а число военнослужащих срочной службы сократилось до 270 тысяч.

Тяжело в учении

При этом резко выросло количество внезапных проверок, военных учений, стрельб, вождений боевых машин, полетов авиации и морских походов. Международные армейские соревнования по трем десяткам профессионального военного многоборья («Танковый биатлон», «Тропа разведчика», «Суворовский натиск», «Снайперский рубеж», «Десантный взвод» и другие), как и оперативно-стратегические учения «Запад-2017», помогали вырабатывать у командиров, солдат и офицеров высокое оперативное искусство и воинское мастерство.

Успех нашей операции в Сирии по оказанию военной помощи этой арабской республике в борьбе с международным террористическим халифатом под названием ИГИЛ (запрещено в РФ), а также помощь в становлении сирийской правительственной армии, которая позволила очистить землю ближневосточной страны от этих бандитов во многом объясняется интенсивностью боевой учебы наших частей и подразделений, для которых девиз «Каждый учебный день — в поле и на полигоне» стал нормой жизни.

Завидная мобильность

Можно вспомнить печальные события августа 2008 года, когда грузинская армия напала на российских миротворцев в Южной Осетии. Решительный и оглушающий отпор зарвавшимся авантюристам части и подразделения Южного военного округа смогли нанести вооруженным силам Грузии только на третий день. Им потребовалось время на развертывание в боевые порядки, на преодоление под огнем горных перевалов, Рокского туннеля, чтобы прорваться к Цхинвалу и отбросить агрессора от границ непризнанной республики.

Сейчас мобильность и маневренность наших войск вызывает неприкрытую зависть и паранойю у натовского руководства. Так быстро перебросить свои войска на сотни и даже тысячи километров в район масштабных учений, как это делает российская армия, они не в состоянии. Несмотря на все финансовые вливания, которые делают в общий бюджет по требованию США страны-союзники Североатлантического альянса.

Сила не в бюджете

Военный, точнее, оборонный бюджет российской армии и флота равен сегодня 2,8 процента ВВП, фактически 46 миллиардов долларов. При этом военный бюджет США превышает 700 миллиардов долларов, Китая — 210 миллиардов, Великобритании — 60 миллиардов, Саудовской Аравии — 70 миллиардов, Германии и Франции — 40 миллиардов. А совокупный бюджет НАТО свыше 900 миллиардов долларов.

При этом мы мало в чем уступаем ведущим армиям мира, разве что в военно-морских силах по сравнению с США, а по остальным видам вооружений, в том числе и ракетно-ядерным у нас с Соединенными Штатами паритет, по средствам ПВО у российских вооруженных сил безусловное лидерство. К тому же мы создали в Артике, на островах и архипелагах Северного Ледовитого океана группировку войск в количестве 1000 человек, обеспеченных всем необходимым для комфортной и профессиональной службы, оснащенные необходимой боевой техникой и системами обеспечения и контроля за окружающей средой и обстановкой, чтобы обозначить и затвердить свои экономические и оборонные интересы в этой части земного шара.

А заканчивая перечень достижений минувшего года, хочется подчеркнуть: сегодняшняя Российская армия — современная, мобильная, компактная и боеспособная сила, способная надежно защитить суверенитет, независимость и национальные интересы своей страны. В том числе и своих союзников по Организации Договора о коллективной безопасности. И это главный итог уходящего года.

Что ждет армию РФ в 2018 году?

Но что нас ждет в наступающем году? Бюджет 2018 года — 2,8 миллиарда рублей позволит оснастить Ракетные войска стратегического назначения еще 11 пусковыми установками стратегического ракетного комплекса «Ярс», это практически два полка. ВКС пополнится шестью модернизированными стратегическими ракетоносцами. А, кроме них, они получат 203 новых и модернизированных многофункциональных истребителя, штурмовика и бомбардировщика, вертолеты, способные работать круглые сутки и при любой погоде. А еще четыре дивизиона зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», десять дивизионов ЗРК С-400 «Триумф».

ВМФ примет в свой боевой состав ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир», оснащенный 16 стратегическими ракетами «Булава». К ним 35 кораблей и судов обеспечения, из которых 20 надводные корабли и ракетные катера, одну дизельную подводную лодку с «Калибрами». В Сухопутных войсках будет сформировано семь соединений и воинских частей. Они получат три с половиной единицы современных бронированных машин.

Произойдет, в том числе, и закупка танков Т-14 на платформе «Армата». Сколько точно, официальных сведений нет. Но в печати проскальзывало сообщение, что первая партия таких машин, предназначенная для опытно-боевой эксплуатации, составит 100 единиц. Доля современных вооружений в Сухопутных войсках должна возрасти до 46 процентов, в ВМФ — до 55, в стратегических ядерных силах — до 82 процентов.

Это только начало выполнения государственной программы вооружений, на которую отпущено 19 триллионов рублей. Много это или мало? Об этом каждый может судить сам. Все цифры обнародованы. Остается добавить, что наша страна не будет тягаться в Соединенными Штатами или с НАТО по количеству выделенных денег на армейские расходы. У нас разные уровни экономического развития, да и военные задачи разные. Мы защищаем свою страну и своих союзников, они ведут агрессивную политику, опираясь на угрозу применения войск, по отношению к тем странам, которые не в состоянии дать им вооруженный отпор.

Мы это можем, и они это знают.

Мы не будем тратить лишние деньги на свою оборону, у нас лишних денег нет, они все подсчитаны. И в разорительную гонку вооружений тоже втягиваться не станем. Мы подходим к задаче организации обороны страны с позиций прагматической достаточности. Нужно иметь необходимое и достаточное, чтобы никому и в голову не пришло потягаться с нами силой, а тем более нарушить наш суверенитет. Это главная мысль, которая, как мне представляется, вытекает из заявления, которое сделал в канун 2018 года на расширенной коллегии Минобороны в подмосковной Балашихе Верховный главнокомандующий и президент России Владимир Путин.

Автор — военный обозреватель ТАСС. Специально для «Ридуса». Мнение автора не всегда и не обязательно совпадает с официальной позицией агентства.